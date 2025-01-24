Овен, Лев і Козоріг, будьте уважними до деталей, уникайте конфліктів і відганяйте від себе ухвалення імпульсивних рішень, пише LifeStyle24.

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Овен

Емоційне перенавантаження або конфлікти на роботі можуть стати потенційними загрозами на найближчий час. Контролюйте емоції, адже згодом можете про них пошкодувати. Крім того, зверніть увагу на фінанси, можливо, настав час для економії.

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Лев

Надмірна гордість і бажання бути завжди правими цього разу зіграють не у вашу користь. Астрологи рекомендують уникати категоричності та приготуватись до пошуку компромісів. Не забувайте, що інші також мають право голосу, а якщо не підтримаєте цієї думки, то ризикуєте залишитись самотніми.

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Козоріг

Цьому знаку зодіаку слід уважніше поставитись до свого самопочуття. Стресові ситуації можуть вибити з колії, тому слід уникати перенавантаження на роботі й пам'ятати про баланс між особистим життям та кар'єрою. Якщо відчуваєте, що самостійно не можете впоратись, то зверніться за допомогою.

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