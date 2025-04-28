Кому из знаков зодиака в последние дни апреля будут сниться вещие сны

Вселенная готовит подсказки тем, кто умеет слушать сердцем. В сновидениях будут заложены важные знаки судьбы и кто-то почувствует силу этих вещих снов.

Рак, Скорпион и Рыбы, чтобы настроиться на вещий сон, перед засыпанием задайте себе один четкий вопрос, на который хотите получить ответ. Мысленно повторите его несколько раз и результат не заставит себя ждать, пишет LifeStyle24.

Важно 3 знака зодиака, для которых май будет нелегким

Рак

В эти дни Раки смогут "читать" сны, словно открытую книгу. То, что можно расценивать как простой символ – вода, дом или дорога – на самом деле будет определенным указателем. Сны помогут заглянуть в будущее отношений или важных жизненных решений.

Гороскоп для Раков

Скорпион

Во снах Скорпионы увидят то, что скрывается от их глаз. В конце удастся понять, кто настоящий союзник, а кто лишь призрак. Сны могут быть загадочными, но принесут ясность. Доверяйте даже самым мелким деталям сновидений – они как кусок большого пазла.

Гороскоп для Скорпионов

Рыбы

Сновидения Рыб будут яркими, эмоциональными и даже пророческими. Интуиция обострится до максимума, а мечты и реальность переплетутся, поэтому стоит научиться отличать настоящее послание от пустых фантазий.

Гороскоп для Рыб

Любовный гороскоп на май прогнозирует разбитое сердце нескольким знакам зодиака. Узнавайте, кто это будет.