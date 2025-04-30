Два знака зодиака в мае ждет переезд: кто это будет

Для кого-то май станет началом нового этапа жизни в другом городе, стране или новом доме. Переезд – не случайность, а закономерный шаг к личным изменениям.

Рак и Стрелец, переезд – это прощание с прошлым и много надежды на лучшее будущее. Если Вселенная подталкивает к новой дороге – значит, впереди ждет нечто более важное, пишет LifeStyle24.

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Рак

Не секрет, что этот знак зодиака очень сильно держится за "свое гнездышко", однако в мае придется переосмыслить понятие дома. Астрологи говорят, что это может быть начало совместного проживания со вторым человеком, покупка или аренда жилья, или переезд по семейным причинам. Помните, что внутреннее "да" важнее логики.

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Стрелец

Май откроет Стрельцам "окно возможностей", которое будет связано с переездом – в новую страну или город. Такие изменения могут быть как добровольными (путешествие, работа, обучение), так и обстоятельственными – когда жизнь заставляет решиться на такое изменение. Астрологи убеждены, что в новом месте Стрельцы найдут не только новое пространство, но и новые смыслы.

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