Овен, Телец и Водолей, тем, кто готов открыть свое сердце, судьба подарит встречу, что изменит всю жизнь, пишет LifeStyle24.

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Овен

Этому знаку зодиака обещают особую романтику в мае. Новые знакомства будут насыщены "магией" и ощущением, что встретили человека, которого будто бы знали вечность. Майский период благоприятен для начала отношений, которые имеют все шансы, чтобы стать настоящей сказкой.

Гороскоп для Овнов

Телец

Астрологи говорят, что влияние Венеры будет способствовать романтическим знакомствам. Во второй половине мая возможна встреча с человеком, с которым сразу возникнет глубокая эмоциональная связь. Для большинства представителей этого знака зодиака это будет любовь на всю жизнь.

Гороскоп для Тельцов

Водолей

Май подарит Водолеям особую открытость к чувствам и новым знакомствам. Случайный разговор или неожиданная встреча может перерасти в нечто необыкновенное. Для одиноких представителей этого знака зодиака – шанс встретить человека, который станет их опорой и вторым "я".

Гороскоп для Водолеев

В эти дни стоит обратить особое внимание на свои сновидения. Астрологи говорят, что для кого-то они будут вещими.