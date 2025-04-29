Также не стоит забывать о внутреннем голосе, который пытается помочь в самых сложных ситуациях, пишет LifeStyle24.

Интересно Что стоит изменить каждому знаку зодиака в мае 2025 – ответ в гороскопе

Гороскоп на 29 апреля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 апреля для Овнов

Не выбивайтесь из рабочей колеи. Телефонные разговоры сегодня не так важны, поэтому выберите приоритет.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 апреля для Тельцов

Есть риск попасть в несколько критических ситуаций. Однако астрологи рекомендуют ко всему относиться легко, ведь все проблемы можно решить очень просто.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 апреля для Близнецов

Проведите день максимально продуктивно и получите желаемый результат. Чем больше целей – тем больше шансов на успех.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 апреля для Раков

Сегодня удастся найти ответы на важные вопросы с помощью сновидений. Обратите внимание на все детали, чтобы потом правильно протрактовать сон.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 29 апреля для Львов

Возьмите в работу те задачи, с которыми точно сможете справиться. Другие дела отложите на следующие дни.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 29 апреля для Дев

День будет удачным для тех, кто не будет поддаваться лени. Подумайте, что для вас в приоритете.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 апреля для Весов

У Весов будет достаточно силы и вдохновения выполнять поставленные задачи. Вечером подумайте над тем, что еще нужно сделать для своего будущего.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 апреля для Скорпионов

Если вам кто-то будет предлагать "золотые горы", то даже не думайте поддаваться соблазну. Вы больше потеряете, но точно не заработаете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 апреля для Стрельцов

Все важные дела и задачи можете запланировать на сегодня. А вечером на вас ожидает небольшой сюрприз.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 апреля для Козерогов

Проявляйте больше инициативности. Это повлияет на руководство, которое вскоре повысит вам зарплату.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 апреля для Водолеев

Не откладывайте важные дела на другой день. Их можно решить с помощью одного телефонного звонка или нескольких сообщений.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 апреля для Рыб

Внимательно относитесь к знакам, которые вам посылает Вселенная. В них сможете найти подсказку по вопросу, который давно волнует.

Не для всех май будет легким месяцем. Кому-то придется сильно напрячься.