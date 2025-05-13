Кто из знаков зодиака до конца этой недели получит приятное известие

Хорошая новость поднимет настроение, вдохновит на перемены и даст надежду там, где ее не было. Это может быть неожиданное сообщение или звонок, который принесет искренние и теплые эмоции.

Близнецы, Дева и Рыбы, эта неделя может закончиться событием, которое останется в памяти надолго и даст импульс к действиям, пишет Lifestyle24.

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Близнецы

Хорошая новость будет связана с работой или финансами. Подписание договора, новое предложение или повышение – это станет подтверждением того, что движетесь в правильном направлении.

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Дева

У Дев приятная новость будет связана с личной жизнью или семьей. Возможно, это будет приглашение на важное событие, признание в чувствах или просто хорошие известия от близких людей. Вас будут наполнять благодарность и тепло, которые останутся в душе на долгое время.

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