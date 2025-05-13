Близнецы, Дева и Рыбы, эта неделя может закончиться событием, которое останется в памяти надолго и даст импульс к действиям, пишет Lifestyle24.
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Близнецы
Хорошая новость будет связана с работой или финансами. Подписание договора, новое предложение или повышение – это станет подтверждением того, что движетесь в правильном направлении.
Гороскоп для Близнецов
Дева
У Дев приятная новость будет связана с личной жизнью или семьей. Возможно, это будет приглашение на важное событие, признание в чувствах или просто хорошие известия от близких людей. Вас будут наполнять благодарность и тепло, которые останутся в душе на долгое время.
Гороскоп для Дев
Рыбы
А вот Рыбам стоит чаще проверять почту и мессенджеры: именно там вас могут ждать приятности от близкого человека или неизвестного источника. Возможно, восстановится контакт, который давно считали утраченным, или же поступит предложение, которое существенно изменит планы.
Гороскоп для Рыб
Отпуск – это то, что помогает оторваться от серых будней и окунуться в долгожданный отдых. Астрологи говорят, что этим летом трем знакам зодиака повезет отправиться в отпуск своей мечты.