Близнюки, Діва та Риби, цей тиждень може закінчитись подією, яка залишиться у пам'яті на довго й дасть імпульс до дій, пише Lifestyle24.
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Близнюки
Хороша новина буде пов'язана з роботою або фінансами. Підписання договору, нова пропозиція чи підвищення – це стане підтвердженням того, що рухаєтесь у правильному напрямку.
Гороскоп для Близнюків
Діва
У Дів приємна новина буде пов'язана з особистим життям або родиною. Можливо, це буде запрошення на важливу подію, зізнання в почуттях або просто хороші звістки від близьких людей. Вас наповнюватимуть вдячність і тепло, які залишаться у душі на довгий час.
Гороскоп для Дів
Риби
А от Рибам варто частіше перевіряти пошту та месенджери: саме там на вас можуть чекати приємності від близької людини чи невідомого джерела. Можливо, відновиться контакт, який давно вважали втраченим, або ж надійде пропозиція, яка суттєво змінить плани.
Гороскоп для Риб
Відпустка – це те, що допомагає відірватись від сірих буднів і поринути у довгоочікуваний відпочинок. Астрологи кажуть, що цього літа трьом знакам зодіаку пощастить вирушити у відпустку своєї мрії.