Близнюки, Діва та Риби, цей тиждень може закінчитись подією, яка залишиться у пам'яті на довго й дасть імпульс до дій, пише Lifestyle24.

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Близнюки

Хороша новина буде пов'язана з роботою або фінансами. Підписання договору, нова пропозиція чи підвищення – це стане підтвердженням того, що рухаєтесь у правильному напрямку.

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Діва

У Дів приємна новина буде пов'язана з особистим життям або родиною. Можливо, це буде запрошення на важливу подію, зізнання в почуттях або просто хороші звістки від близьких людей. Вас наповнюватимуть вдячність і тепло, які залишаться у душі на довгий час.

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