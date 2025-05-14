Сработает закон кармы – кому из знаков зодиака в мае прилетит бумеранг
Астрологи неоднократно отмечали, что все наши действия имеют последствия и ответ от Вселенной. Для кого-то это будет негативный опыт, а кому-то повезет получить заслуженную награду.
Лев, Скорпион и Водолей, бумеранг в мае – это не наказание, а баланс. Вселенная просто возвращает то, что вы отдавали, пишет Lifestyle24.
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Лев
Хотя Львы и харизматичные, но порой они могут увлечься собственным "величием", забывая о скромности. Если раньше этот знак зодиака прибегал к злоупотреблению чьим-то доверием или "шел по головам", чтобы достичь успеха, то уже в этом месяце это аукнется. Но те Львы, которые заботились о своем авторитете честно, получат заслуженные внимание и признание.
Гороскоп для Львов
Скорпион
Очень часто Скорпионы действуют втайне. В этом месяце их действия из прошлого могут неожиданно всплыть на поверхность. Если они играли не совсем честно – придется за это отвечать. А если были искренними и помогали другим – их ждет приятный подарок.
Гороскоп для Скорпионов
Водолей
Зачастую Водолеи пренебрегают чужими эмоциями, выбирая собственные приоритеты. Но уже в мае могут появиться последствия их невнимательности к близким людям. Если раньше отказывались от важных разговоров или не придерживались обещаний – Вселенная обязательно напомнит за это. Но тем, кто делал все наоборот – придет добрая благодарность.
Гороскоп для Водолеев
К сожалению, для кого-то май закончится на ноте разбитого сердца. Это будет сложно, но другого выхода из ситуации нет.