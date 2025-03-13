После лунного затмения: у трех знаков зодиака начнется белая полоса в жизни
Полное лунное затмение – это важный этап в астрологической плоскости. Несмотря на то, что некоторым напрогнозировали проблемы, кто-то таки останется в выигрышном положении.
Овен, Дева и Стрелец, полное лунное затмение может стать катализатором для некоторых положительных изменений в жизни, поэтому воспользуйтесь моментом, пишет Lifestyle24.
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Овен
После окончания периода полного лунного затмения, Овны могут рассчитывать на новые карьерные возможности и улучшение личной жизни. Здесь важно использовать момент по совершенствованию своих навыков и установлению важных контактов.
Гороскоп для Овнов
Дева
Окончание лунного затмения принесет Девам прилив энергии и мотивации. В этот период стоит сосредоточиться на реализации давних планов и проектов. Чем эффективнее воспользуетесь белой полосой в жизни, тем выше шансы на успех уже в ближайшем будущем.
Гороскоп для Дев
Стрелец
Лунное затмение может принести ясность в те вопросы, которые долго висели в воздухе с большим знаком вопроса. Стрельцам рекомендовано использовать этот период для принятия важных решений и планирования будущего.
Гороскоп для Стрельцов
Не всем знакам зодиака будет сладко в период полного лунного затмения: в гороскопе рассказали почему.