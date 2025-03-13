Овен, Дева и Стрелец, полное лунное затмение может стать катализатором для некоторых положительных изменений в жизни, поэтому воспользуйтесь моментом, пишет Lifestyle24.

Интересно Кому-то из знаков зодиака надо завести домашнего любимца: гороскоп на 13 марта

Овен

После окончания периода полного лунного затмения, Овны могут рассчитывать на новые карьерные возможности и улучшение личной жизни. Здесь важно использовать момент по совершенствованию своих навыков и установлению важных контактов.

Гороскоп для Овнов

Дева

Окончание лунного затмения принесет Девам прилив энергии и мотивации. В этот период стоит сосредоточиться на реализации давних планов и проектов. Чем эффективнее воспользуетесь белой полосой в жизни, тем выше шансы на успех уже в ближайшем будущем.

Гороскоп для Дев

Стрелец

Лунное затмение может принести ясность в те вопросы, которые долго висели в воздухе с большим знаком вопроса. Стрельцам рекомендовано использовать этот период для принятия важных решений и планирования будущего.

Гороскоп для Стрельцов

Не всем знакам зодиака будет сладко в период полного лунного затмения: в гороскопе рассказали почему.