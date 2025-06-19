Уже скоро 3 знака зодиака будут испытывать удачу в День летнего солнцестояния

Уже через считанные дни, 21 июня в 05:41 по киевскому времени, состоится летнее солнцестояние. Этот день самый длинный в году и символизирует начало астрономического лета.

Близнецы, Стрелец и Козерог, солнцестояние – это момент силы. И хотя оно длится всего один день, его влияние может растянуться на недели, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

День летнего солнцестояния принесет Близнецам неожиданное известие или новую возможность. Астрологи прогнозируют удачу в переговорах, путешествиях и творческих делах. Особое внимание уделяйте мелким знакам и случайным разговорам, ведь там можете найти ответ на свой вопрос.

Гороскоп для Близнецов

Стрелец

Уже 21 июня Стрельцы могут примириться с кем-то важным, подписать выгодную сделку или встретить человека, который будет иметь влияние на их будущее. Кроме того, летнее солнцестояние принесет удачу в планировании путешествия.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Именно в День летнего солнцестояния Козероги почувствуют прилив энергии, уверенности и харизмы. На успех можно рассчитывать в личных проектах и любовных инициативах. Сделайте что-то смелое – Вселенная ответит поддержкой.

Гороскоп для Козерогов

Хорошие новости являются залогом хорошего настроения. Лето 2025 будет щедрым на такие подарки для некоторых знаков зодиака.