Близнюки, Стрілець та Козоріг, сонцестояння – це момент сили. І хоча воно триває лише один день, його вплив може розтягнутись на тижні, пише LifeStyle24.

Може зацікавити Від Канади до Японії: яка країна є ідеальною для життя для кожного знака зодіак

Близнюки

День літнього сонцестояння принесе Близнюкам несподівану звістку або нову можливість. Астрологи прогнозують удачу в переговорах, подорожах і творчих справах. Особливу увагу приділяйте дрібним знакам і випадковим розмовам, адже там можете знайти відповідь на своє питання.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

Уже 21 червня Стрільці можуть примиритись з кимось важливим, підписати вигідну угоду або зустріти людину, яка матиме вплив на їхнє майбутнє. Крім того, літнє сонцестояння принесе удачу у плануванні мандрівки.

Гороскоп для Стрільців

Козоріг

Саме у День літнього сонцестояння Козороги відчують приплив енергії, впевненості та харизми. На успіх можна розраховувати в особистих проєктах й любовних ініціативах. Зробіть щось сміливе – Всесвіт відповість підтримкою.

Гороскоп для Козорогів

Добрі новини є запорукою хорошого настрою. Літо 2025 буде щедрим на такі подарунки для деяких знаків зодіаку.