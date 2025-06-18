Телец, Рак, Скорпион и Стрелец, лето 2025 года станет временем сдвигов. С момента получения долгожданной новости начнется новый и светлый период в жизни, пишет LifeStyle24.

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Телец

Практичный, терпеливый и настойчивый Телец наконец получит заслуженную награду. Хорошая новость может касаться карьерного роста или финансового прорыва. Также это отличный период для решения квартирных или имущественных вопросов.

Гороскоп для Тельцов

Рак

Лето станет моментом, когда мечта наконец-то превратится в реальность. Хорошая новость, которая повлияет на жизнь Раков, будет касаться личных отношений: любовь, предложение руки и сердца или трогательное известие от близких людей. Кто-то получит новость о пополнении в семье или воссоединении с важным человеком.

Гороскоп для Раков

Скорпион

Новость, которую Скорпионы получат вскоре, принесет долгожданное облегчение. Это может быть разрешение запутанной ситуации, примирение или шанс, о котором давно мечтали, но уже почти отчаялись.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Для Стрельцов – это лето решений, которые откроют новые горизонты. Длительное ожидание ответа, который изменит жизнь, завершится положительной новостью. И это станет стартом нового этапа, где приключений будет еще больше.

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