Слезы будут литься рекой: 3 знака зодиака, которые в этом месяце будут много плакать

В июле эмоции будут бушевать, и некоторым знакам зодиака будет непросто держать себя в руках. Астрологи говорят, что слезы будут из-за разочарования, усталости или даже счастья.

Рак, Дева и Рыбы, слезы – это не слабость, а очищение души. Иногда нужно хорошо поплакать, чтобы сделать шаг вперед, пишет LifeStyle24.

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Рак

Чувственный и нежный Рак в этом месяце может стать еще более эмоциональным. В июле особенно остро проявится их уязвимость – любое неосторожное слово или несправедливость могут поразить до слез. К тому же прошлое начнет давать о себе знать, возвращая в память болезненные воспоминания.

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Дева

Хотя Девы кажутся сдержанными, в июле они могут "сломаться" эмоционально. Накопленная усталость, недовольство собой или близкими – все это может забрать землю из-под ног. Им важно позволить себе проявить эмоции и не стесняться слез.

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Рыбы

В этом месяце чувствительность Рыб повысится и они будут "впитывать" в себя боль вокруг. Некоторые представители могут плакать из-за фильма, новостей или даже во время приятного события – слезы радости тоже будут.

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А еще в июле кто-то начнет жизнь с новой страницы. Будет интересно и познавательно.