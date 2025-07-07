Осторожно: этим знакам зодиака стоит быть настороже в ближайшие дни
- Статья предупреждает некоторые знаки зодиака о возможных трудностях и конфликтах, которые могут возникнуть в течение недели.
- Особенностью являются детальные советы по астрологии для каждого знака, помогающие уменьшить риски и подготовиться к неожиданностям.
Неприятные сюрпризы, конфликты или внутренняя нестабильность уже на этой неделе могут постучаться в дверь к некоторым знакам зодиака. Астрологи рассказали, кто находится в группе риска.
Близнецы, Лев и Дева, на этой неделе следует быть максимально внимательными к своим реакциям, затратам и энергии. Не все трудности можно избежать, но к ним точно стоит подготовиться, пишет LifeStyle24.
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Близнецы
У Близнецов возникнут недоразумения с близкими на тему денег или быта. На этой неделе рекомендовано не давать никому ничего в долг и не принимать импульсивных решений относительно покупок. Сдерживайте желание "изменить все здесь и сейчас" – это лишь временное ощущение.
Гороскоп для Близнецов
Лев
Конфликты на работе или в личной жизни возникнут из-за обостренного эго и стремления контроля. Астрологи говорят, что такая импульсивность может настроить людей против вас. Лучше отпустить ситуацию и дать проявить инициативу другим. Эта неделя потребует дипломатии, а не силы.
Гороскоп для Львов
Дева
Эмоциональное выгорание и усталость от чрезмерной нагрузки дома или на работе дадут на этой неделе о себе знать. Лучше дайте себе право на отдых, даже если кажется, что "еще не время".
Гороскоп для Дев
К сожалению, будут и те, кто в этом месяце будут слишком много плакать. На это будут свои причины.