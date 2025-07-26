Не повезет: 3 знака зодиака, которым последние дни июля принесут плохую новость

Конец июля может быть напряженным из-за определенных астрологических процессов. Но не стоит думать, что это сразу должно быть что-то катастрофическое.

Овен, Близнецы и Скорпион, примите информацию как сигнал – и сделайте из нее выводы, чтобы выровнять эмоциональный фон в августе, пишет LifeStyle24.

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Овен

Для Овнов конец июля может принести эмоциональную сложную новость, связанную с прошлым. Это может быть неожиданное напоминание о старой ситуации, которая не дает покоя. Астрологи говорят, что здесь важно не погружаться в самообвинения, а воспринять как подсказку, что время закрыть дверь окончательно.

Гороскоп для Овнов

Близнецы

Этот знак разочаруется в людях. Он получит новость о нечестности кого-то из близких людей. Эмоциональная реакция будет сильной, ведь Близнецы верят в силу коммуникации, однако на этот раз она подведет. Главное – сохранять спокойствие и не спешить с выводами.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Услышанная новость собьет с курса. Но здесь важно не терять мотивацию: то, что кажется шагом назад – на самом деле просто коррекция направления. Доверие к себе и немного терпения помогут пройти этот этап с минимальными потерями.

Гороскоп для Скорпионов

Но будут и те знаки, которые в эти выходные получат хорошие новости. Судьба оказалась к ним благосклонной.