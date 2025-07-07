Сложное лето: кому из знаков зодиака будет тяжелее всего до сентября

Не для всех летний сезон будет легким. Эмоциональное напряжение, трудности в общении и внутренние конфликты могут выйти на первый план.

Рак и Водолей, если удастся не поддаться панике и сохранить внутреннюю устойчивость, уже осенью эти трудности обернутся личным ростом и новыми возможностями, пишет LifeStyle24.

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Рак

У Раков до конца лета могут возникнуть серьезные внутренние конфликты. Повышенная эмоциональность, которая характерна для этого знака, столкнется с внешним давлением – от работы, семьи или даже отношений с партнером. Астрологи рекомендуют не пытаться всем угодить. Стоит сосредоточиться на собственном комфорте. Осенью будет легче, но сейчас надо удержать равновесие.

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Водолей

У Водолеев может наступить период острых разочарований, особенно в личных отношениях или дружбе. Выплывут старые обиды, которые заставили молчать раньше. Эмоциональное напряжение будет на пределе. Астрологи говорят, что это время – не для решений на "горячую голову". Надо дать себе время все обдумать, ведь видение ситуации изменится ближе к осени, и тогда уже будет возможность действовать мудро.

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