Гороскоп для всех знаков зодиака на май: что ждет именно вас
Нынешний май – это время, когда судьба подталкивает нас к выбору. Усиливаются интуиция, потребность в обновлении, желание восстановить баланс между личной жизнью и стремлением к стабильности.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Май – это месяц "внутренней весны", когда старое отступает, а новое еще не совсем понятно, пишет LifeStyle24.
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Гороскоп на май для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на май для Овнов
Май дарит новый шанс для начала – в отношениях, в делах, даже в собственном восприятии себя. Прислушивайтесь к сигналам от жизни – они точнее, чем громкие эмоции.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на май для Тельцов
Для Тельцов май будет месяцем внутреннего роста. Что-то зреет внутри, и скоро проявится наружу. Не стоит на себя давить – большие вещи рождаются в тишине.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на май для Близнецов
В мае у Близнецов исчезнут сомнения, благодаря чему они смогут четко увидеть свой путь. Если присутствуют колебания, то попробуйте представить, что выбор уже сделан, и подумайте, каковы ощущения в этот момент.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на май для Раков
Эмоции будут колебаться как весенние волны. Важно не останавливаться, а двигаться вперед. Астрологи рекомендуют изменить что-то в повседневности.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на май для Львов
Успех потребует терпения. Стоит не вмешиваться во все подряд, ведь некоторые вещи созреют сами без какой-либо помощи.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на май для Дев
В мае стоит больше внимания обратить на тело, дом и здоровье. Также надо научиться не только отдавать любовь, но и принимать ее в ответ.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на май для Весов
Баланс – главная тема месяца для Весов. Этому знаку зодиака удастся найти то, что подарит им новый ресурс. Пришло время ставить себя на первое место – не из эгоизма, а из уважения.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на май для Скорпионов
Видимо, Скорпионам придется сказать "прощай" чему-то важному. Астрологи рекомендуют принять потерю как пространство для чего-то нового. Пустота – это не всегда негатив.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на май для Стрельцов
Путешествие, новое обучение или изменение образа мышления точно пойдут на пользу. Если в жизни что-то начнет повторяться – это знак, на который надо обратить внимание.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на май для Козерогов
Козероги примут решение, которое изменит вектор их жизни. Стоит довериться процессу, ведь сила заключается в выдержке, а не скорости.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на май для Водолеев
Дисциплина будет лучшим союзником на май. Не стоит останавливаться из-за страха неудачи, ведь каким бы ни был результат – это опыт.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на май для Рыб
В мае Рыб ожидает важная встреча, которая будет иметь шанс в корне изменить жизнь этого знака зодиака. Если прошлое стучится в дверь, то лучше оставить его там, где ему место.
Кроме того, в мае стоит еще и каждому из знаков поддаться изменениям.