У кого из знаков зодиака во время ретроградного Меркурия начнется черная полоса в жизни

Кому-то уже стоит готовиться к неприятностям. Период ретроградного Меркурия у некоторых знаков зодиака будет ассоциироваться с недоразумениями, задержками или возвращением к нерешенным вопросам.

Телец, Лев и Стрелец, обращайте внимание на все малейшие детали и проверяйте всю услышанную и полученную информацию, пишет LifeStyle24.

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Телец

Период ретроградного Меркурия будет довольно сложным. Могут возникнуть трудности в общении, тотальные недоразумения и задержки в рабочем процессе. В один момент Тельцы "закипят" и не сдержат эмоций, что очень негативно отразится на их авторитете.

Гороскоп для Тельцов

Лев

Львам придется в срочном порядке менять все планы. К сожалению, ретроградный Меркурий не жалеет никого. Чтобы несколько улучшить ситуацию, надо быть более гибкими и легко адаптироваться ко всем изменениям.

Гороскоп для Львов

Стрелец

В один момент на Стрельцов надвинется немалое количество воспоминаний, а еще в дверь постучат старые знакомые. Хороший ли это знак? Астрологи сильно сомневаются. Интуиция может подвести, поэтому лучше отказаться от принятия каких-либо важных решений. Попробуйте отыскать золотую середину.

Гороскоп для Стрельцов

В ретроградный Меркурий любовный гороскоп обещает кому-то безумную любовь.