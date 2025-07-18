Кто из знаков зодиака в ретроградный Меркурий получит судьбоносный шанс

В этом году период ретроградного Меркурия продлится с 18 июля по 11 августа 2025 года. Именно тогда откроются судьбоносные возможности, которые способны кардинально изменить жизнь.

Телец и Скорпион, вы можете получить жизненный подарок, замаскированный под "ошибку" или "совпадение". Возможно, понадобится даже вернуться в прошлое, ведь именно там скрывается ключ к будущему, пишет LifeStyle24.

Читайте также Звезды выбрали 2 знака зодиака, которые уже в день ретроградного Меркурия пойдут на свидание

Телец

У Тельцов активируется шестое чувство – они внезапно заметят возможности там, где раньше проходили мимо. В ретроградный Меркурий их ждет судьбоносный шанс в сфере работы или финансов. Может появиться бывший коллега или давняя идея, что принесут настоящий прорыв. Помните, что старые контакты могут открыть дверь к чему-то новому.

Гороскоп для Тельцов

Скорпион

Для Скорпионов этот период – это своеобразная детективная история с сильным финалом. Им выпадет шанс переосмыслить прошлые отношения или же отпустить их, чтобы открыть пространство для чего-то по-настоящему искреннего и нового. Возможно, это будет новый роман или долгожданное примирение. Астрологи говорят, что в сновидениях этот знак сможет увидеть некоторые подсказки, которые лучше не игнорировать.

Гороскоп для Скорпионов

Но не для всех ретроградный Меркурий будет таким благоприятным. Кого-то ждет период несчастий.