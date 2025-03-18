У Раков будет очень плохое настроение: гороскоп на 18 марта

Очередной весенний день не для всех может выдаться успешным. Некоторым рекомендовано отложить решение важных вопросов на другой день.

Выдержка и терпение должны стать главными помощниками на сегодня, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание Черная кошка перебежит дорогу 3 знакам зодиака: кого ожидают проблемы уже на этой неделе

Гороскоп на 18 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 марта для Овнов

Надо отбросить мысли о людях, которые приносят в вашу жизнь дискомфорт и волнение. Попробуйте окружить себя позитивной энергией.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 марта для Тельцов

Не спорьте с родственниками. Есть вероятность, что можете неправильно понять то, что до вас пытались донести.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 марта для Близнецов

Ограничьте сегодня любые изменения в области своей деятельности. Кроме того, не надо никому давать денег в долг.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 марта для Раков

С самого утра Раков будут преследовать приступы гнева и раздражительности. Повышенная агрессивность может препятствовать осуществлению определенных планов.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 18 марта для Львов

День будет богат на знакомства, встречи и интересные предложения. Попробуйте не сидеть сложа руки, а приступайте к действиям.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 18 марта для Дев

Важные дела отложите на более благоприятный день. Есть вероятность, что сегодня можете проявить свою некомпетентность.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 марта для Весов

Уровень работоспособности будет зашкаливать. Кроме того, астрологи рекомендуют не отказывать себе в покупках, даже если они ударят по кошельку.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 марта для Скорпионов

Все спорные вопросы решайте без крика и конфликтов. Вечером можете рассчитывать на приятное знакомство.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 марта для Стрельцов

Не нервничайте по пустякам. Важные дела решите в первой половине дня, а остальную часть времени посвятите собственным потребностям.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 марта для Козерогов

Козерогам надо наверстать упущенное и взяться за дела, которые не успели выполнить на прошлой неделе. Вечер проведите в уютной атмосфере.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 марта для Водолеев

День обойдется без неприятностей, однако старайтесь избегать важных дел. Отдайте предпочтение не срочным задачам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 марта для Рыб

Рыбам надо быть осторожными. Вас может разочаровать близкий друг, поэтому это будет поводом, чтобы пересмотреть доверие к окружению.

Мартовский гороскоп обещает неожиданный подарок от судьбы.