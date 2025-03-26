Весов ожидает сложное испытание: гороскоп на 26 марта
Период ретроградного Меркурия довольно по-разному влияет на жизнь всех знаков зодиака. Чтобы не оказаться в беде, надо относиться ко всему взвешенно, а не только эмоционально.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Энергия и коммуникабельность помогут завязать новые знакомства, которые окажутся очень полезными уже в ближайшее время, пишет LifeStyle24.
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Гороскоп на 26 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 26 марта для Овнов
В жизни Овнов произойдут позитивные изменения. Сделайте шаг вперед и тогда перед вами откроются новые горизонты.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 26 марта для Тельцов
Тельцам стоит больше двигаться. Добавьте в свою жизнь немного спорта, чтобы хорошо размяться и привести себя в форму.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 26 марта для Близнецов
Если сегодня не разберетесь со своими проблемами, то ничего, кроме накопительного эффекта не получите. Пришло время самостоятельно разбираться с трудностями.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 26 марта для Раков
Ракам сегодня будут завидовать. Это произойдет из-за того, что успех, который удалось получить в последнее время, для кого-то стал "как кость поперек горла".
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 26 марта для Львов
Не бойтесь идти на риск. Если покинете зону комфорта, то жизнь наградит ценным опытом.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 26 марта для Дев
Настало время для борьбы с забывчивостью. Подумайте, что поможет натренировать мозг, чтобы удалось избежать упомянутой проблемы.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 26 марта для Весов
Сегодняшний день точно не назовешь одним из самых легких. Придется проходить испытания в личной жизни. Астрологи говорят, что любовная история окажется под угрозой. Откажитесь от кратковременных интрижек, чтобы не потерять то, что имеете.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 26 марта для Скорпионов
Среда должна быть активной. Руководство уже давно заметило вашу расслабленность, поэтому пришло время догнать упущенное.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 26 марта для Стрельцов
У Стрельцов будет много работы. Но романтический настрой поможет справиться со всеми вызовами.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 26 марта для Козерогов
Не тратьте сегодня денег на шопинг. Лучше сэкономьте средства, чтобы потом их использовать для совершенствования помещения.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 26 марта для Водолеев
Стоит поработать над профессиональными навыками. Возможно, тренинги или вебинары пригодятся.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 26 марта для Рыб
Не полагайтесь на коллег по работе, а делайте акцент на собственных возможностях. Составьте четкий план работы, который поможет правильно распределить свой ресурс.
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