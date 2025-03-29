Не стоит принимать все близко к сердцу: гороскоп на 29 марта
Выходные дни снова ворвались в наши жизни. Кто-то уже мечтает о пикнике в солнечную погоду, а кому-то надо расставлять правильные приоритеты.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Чем больше будете проявлять инициативности, тем больше будет шансов изменить жизнь к лучшему, пишет LifeStyle24.
Важно Астрологи назвали 3 знака зодиака, которые постоянно убегают от проблем
Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 марта для Овнов
В личную жизнь надо внести определенные коррективы. Не ищите во второй половинке подводных камней, а просто доверьтесь своему сердцу.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 марта для Тельцов
Упорство и настойчивость помогут продвинуться вперед. Удастся выполнить все, что планировали.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 марта для Близнецов
Сделайте свое жилье более уютным. Поищите хорошие варианты в интернете, возможно, вдохновитесь каким-то образцом.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 марта для Раков
Не стоит принимать все близко к сердцу. Если кто-то захочет задеть вас словесно, то не бойтесь отстоять себя.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 29 марта для Львов
Если нет возможности поехать в маленькое путешествие, то попробуйте хоть на несколько часов изменить свое место пребывания. Вы нуждаетесь в новых впечатлениях.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 29 марта для Дев
Уделите все свободное время себе. Займитесь теми делами, которые приносят удовольствие.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 марта для Весов
Весы получат сообщение, которое принесет радость. Также можете соглашаться на интересные предложения от друзей.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 марта для Скорпионов
Скорпионов могут охватить определенные трудности, но они будут кратковременными. Переживать точно не стоит.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 марта для Стрельцов
Стрельцам придется много разговаривать с любимым человеком, чтобы убедить его в правильности своих действий. Если же не получите одобрения, то делайте все на свое усмотрение.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 марта для Козерогов
Спонтанность может испортить ваши планы. Не стоит расстраиваться, если что-то придется отложить на завтра.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 марта для Водолеев
Скорректируйте свой рацион. В последнее время вы плохо питаетесь, что негативно влияет на общее самочувствие.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 марта для Рыб
Рыбы будут довольно подвижными и энергичными. Все дела будут даваться легко, поэтому волноваться точно не за что.
В ретроградный Меркурий кому-то не надо принимать важных решений. Не стоит игнорировать советы астрологов.