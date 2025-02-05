Во второй половине дня можно ожидать приятную новость, пишет LifeStyle24.

Не пропустите Кто из знаков зодиака решится кардинально изменить жизнь уже этой зимой

Гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 5 февраля для Овнов

День следует посвятить работе с документами. Пересмотрите также причины просчетов в последних результатах и попробуйте исправить это в новом месяце.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 5 февраля для Тельцов

Чтобы достичь успеха надо проявить спокойствие и выдержку. Такое поведение "положит на лопатки" ваших соперников.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 5 февраля для Близнецов

Близнецы займутся делами, которые не будут терпеть промедления. Творческие способности и помощь друзей – это то, на что следует ориентироваться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 5 февраля для Раков

Не демонстрируйте своих эмоций. Лучше приведите в порядок проект, который нужно сдать уже в ближайшее время.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 5 февраля для Львов

Сегодня успех Львов будет зависеть от мелких деталей, которые придется собирать как пазлик. Астрологи говорят, что также не нужно брать все близко к сердцу, ведь существует угроза эмоционального срыва.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 5 февраля для Дев

Грамотный финансовый подход позволит выделить деньги на желаемые покупки. Действуйте по этому правилу и тогда не придется тратить средства на ерунду.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 5 февраля для Весов

Сегодня у Весов будет много дел, однако время на отдых точно найдется. Можете даже встретиться с теми, кто для вас имеет важное значение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 5 февраля для Скорпионов

Среда у Скорпионов будет наполнена любовью и спокойствием. Одиноким представителям прогнозируют шанс встретить свою судьбу.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 5 февраля для Стрельцов

Сегодня Стрельцы будут принимать решение, которое отразится на работе. Внимательно относитесь ко всем предложениям и выберите самое надежное.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 5 февраля для Козерогов

Первая половина дня для Козерогов начнется с интенсивной нагрузки. Астрологи рекомендуют сегодня не влезать в сплетни и интриги, ведь ничего хорошего из этого не выйдет.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 5 февраля для Водолеев

Водолеев ожидают приятные хлопоты. Семейные дела заберут все время, а вот работу придется отложить.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 5 февраля для Рыб

Сегодня точно не лучший период, чтобы кому-то давать деньги в долг. Ваша финансовая потребность значительно сильнее.