Девам лучше остаться дома: гороскоп на 5 марта
Для кого-то март начинается с настоящих загадок от астрологов. Однако волноваться не стоит, все обо всем узнают тогда, когда придет подходящее время.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Совет на день для всех знаков зодиака – не пренебрегайте элементарными правилами безопасности, пишет LifeStyle24.
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Гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 5 марта для Овнов
У Овнов мартовский день будет насыщен личными переживаниями. Чтобы облегчить так называемый груз, попробуйте не брать на себя слишком много ответственности.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 5 марта для Тельцов
Сегодня стоит больше времени посвятить близким и любимому человеку. Если на горизонте маячит скандал, то попробуйте его опередить, чтобы сгладить все острые углы.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 5 марта для Близнецов
Близнецы могут смело браться за любую работу. День будет благоприятным для всех сфер деятельности.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 5 марта для Раков
Ракам надо отдать предпочтение мелким вопросам. Более важные дела перенесите на завтра.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 5 марта для Львов
Львам надо запастись терпением и силой. Совсем скоро возникнет ситуация, которая потребует лидерских качеств и дипломатичности.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 5 марта для Дев
Астрологи настоятельно рекомендуют остаться дома. Они не раскрывают всех карт, но убеждены, что так будет лучше.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 5 марта для Весов
Весы изъявят желание много говорить. Вероятно, это окажет положительное влияние на важный разговор, которого долгое время избегали.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 5 марта для Скорпионов
До обеда следует завершить все дела. Астрологи рекомендуют не затягивать с оплатой коммунальных услуг.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 5 марта для Стрельцов
День будет успешным, если будете хорошо выполнять работу. Возможно, руководство изъявит желание поощрить трудолюбивого члена команды хорошей премией.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 5 марта для Козерогов
Просчитывайте каждую мелочь за которую сегодня придется браться. Также не забывайте о духовном развитии.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 5 марта для Водолеев
Сравнивайте желания с возможностями, чтобы избежать разочарований. Более того, это золотое правило надо запомнить на всю жизнь.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 5 марта для Рыб
Проявите бережливость и не ищите легких путей для заработка. Лучше проявите себя ответственным работником, чтобы повысить уровень авторитета в компании.