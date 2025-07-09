Водолеи получат долгожданное известие: гороскоп на 9 июля

Если кто-то имеет желание браться за новые дела, то сегодня смело можно это реализовать. Любые сомнения лучше затерять где-то среди серых будней.

Астрологи рекомендуют наслаждаться каждой минутой лета, ведь не так далеко серая осень, пишет LifeStyle24.

Интересно Астрологи назвали самых честных среди всех знаков зодиака

Гороскоп на 9 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 июля для Овнов

Если планировали переезд, встречу с друзьями или нетяжелую работу, то не отменяйте этих планов, ведь они имеют шансы на успех. Просто старайтесь не слишком переутомляться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 июля для Тельцов

Если планировали начать заняться спортом или избавиться от вредной привычки – это хороший день для начала. Звезды будут на вашей стороне.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 июля для Близнецов

Близнецы захотят вопреки всему отстаивать свою позицию. Однако этим стоит пользоваться в уместных ситуациях, а не когда заблагорассудится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 июля для Раков

Раков будут наполнять сила и энергия. Рекомендация на сегодня – не сравнивайте себя с кем-то, потому что рискуете испортить себе настроение на ровном месте.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 9 июля для Львов

У Львов будет спокойный день. Отдайте предпочтение тем делам, которые приносят удовольствие и хорошее настроение.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 9 июля для Дев

Дев ждет успех в разработке бизнес-планов, проектов и реализации сложных задач. Успех звезды гарантируют.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 июля для Весов

Весам рекомендуют устроить семейную прогулку или ужин. Не забудьте, что близкий человек ждет вашей поддержки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 июля для Скорпионов

Для Скорпионов наступило благоприятное время для отношений, работы или домашнего порядка. Вам будет легко заручиться поддержкой нужных людей и справиться с серьезными вызовами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 июля для Стрельцов

Стрельцы сегодня могут отправляться на шопинг. Возможно, удастся завести новые знакомства.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 июля для Козерогов

Козерогов ждет новое увлечение или легкий флирт. Астрологи прогнозируют душевное спокойствие и счастье в личной жизни.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 июля для Водолеев

Есть высокая вероятность того, что Водолеи получат долгожданную новость. Внимательно относитесь ко всем услышанным деталям, ведь они являются частями пазла будущих событий.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 июля для Рыб

Во второй половине дня Рыбы получат неприятное известие из-за которого придется изменить планы. Поспешных решений точно не стоит принимать.

Безумный прорыв в июле ждет сразу четыре знака зодиака. Наконец произойдет то, о чем боялись даже мечтать.