Львов ждет удачное знакомство: гороскоп на 9 мая
День стоит начать с положительных эмоций. Самой большой мотивацией будут близкие люди, которые верят в вас и желают только самого лучшего.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Все, что надо знать о сегодняшнем дне, читайте в ежедневном прогнозе от астрологов, пишет LifeStyle24.
Интересно У кого из знаков зодиака после магнитных бурь в мае начнется белая полоса в жизни
Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 мая для Овнов
Не разбрасывайтесь деньгами и держите язык за зубами. День будет не очень удачным, однако ничего плохого не произойдет.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 мая для Тельцов
День будет активным. Можете поехать в гости к родственникам или выбраться на пикник с друзьями. Астрологи рекомендуют больше гулять, а не сидеть дома на одном месте.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 мая для Близнецов
Близнецам наконец-то удастся вырваться из рутинного образа жизни. Придет осознание, что жить так дальше – невозможно.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 мая для Раков
Раки будут полны энергии и силы. Им удастся улучшить концепцию своей работы, а также привести в порядок домашние дела.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 9 мая для Львов
Львам повезет завести удачное знакомство. Вероятно, встреча состоится в необычном месте, к примеру, в салоне самолета или купе.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 9 мая для Дев
Свою энергию надо направить в правильное русло. От решения важных вопросов будет зависеть дальнейшее состояние дел.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 мая для Весов
У Скорпионов есть все шансы для того, чтобы избавиться от депрессии и начать брать от жизни только самое лучшее. Попробуйте как можно дольше сохранять хорошее настроение.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 мая для Скорпионов
По неизвестным причинам сегодня Скорпионы будут все преувеличивать. Попробуйте вернуть себе трезвость мыслей.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 мая для Стрельцов
У Стрельцов день будет богат на широкий спектр эмоций. Все решения принимайте головой, а не сердцем. А вот от непонятных интрижек лучше отказаться, потому что ничего хорошего из этого не получите.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 мая для Козерогов
Козерогам надо избавиться от мыслей, что все действия требуют графика. Лучше решитесь на новый шаг в неизвестное, а время на реализацию точно найдется.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 мая для Водолеев
Проведите утро за чашечкой ароматного кофе. Включите спокойную музыку и посвятите день планам, целям и мечтам.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 мая для Рыб
Рыб будет преследовать немалое количество креативных идей. Успех будет сопровождать, поэтому надо действовать.
Так бывает, что некоторые знаки зодиака созданы друг для друга. Астрологи дали ответ в любовном гороскопе, кому надо обратить особое внимание на это.