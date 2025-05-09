Все, что надо знать о сегодняшнем дне, читайте в ежедневном прогнозе от астрологов, пишет LifeStyle24.

Интересно У кого из знаков зодиака после магнитных бурь в мае начнется белая полоса в жизни

Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 мая для Овнов

Не разбрасывайтесь деньгами и держите язык за зубами. День будет не очень удачным, однако ничего плохого не произойдет.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 мая для Тельцов

День будет активным. Можете поехать в гости к родственникам или выбраться на пикник с друзьями. Астрологи рекомендуют больше гулять, а не сидеть дома на одном месте.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 мая для Близнецов

Близнецам наконец-то удастся вырваться из рутинного образа жизни. Придет осознание, что жить так дальше – невозможно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 мая для Раков

Раки будут полны энергии и силы. Им удастся улучшить концепцию своей работы, а также привести в порядок домашние дела.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 9 мая для Львов

Львам повезет завести удачное знакомство. Вероятно, встреча состоится в необычном месте, к примеру, в салоне самолета или купе.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 9 мая для Дев

Свою энергию надо направить в правильное русло. От решения важных вопросов будет зависеть дальнейшее состояние дел.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 мая для Весов

У Скорпионов есть все шансы для того, чтобы избавиться от депрессии и начать брать от жизни только самое лучшее. Попробуйте как можно дольше сохранять хорошее настроение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 мая для Скорпионов

По неизвестным причинам сегодня Скорпионы будут все преувеличивать. Попробуйте вернуть себе трезвость мыслей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 мая для Стрельцов

У Стрельцов день будет богат на широкий спектр эмоций. Все решения принимайте головой, а не сердцем. А вот от непонятных интрижек лучше отказаться, потому что ничего хорошего из этого не получите.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 мая для Козерогов

Козерогам надо избавиться от мыслей, что все действия требуют графика. Лучше решитесь на новый шаг в неизвестное, а время на реализацию точно найдется.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 мая для Водолеев

Проведите утро за чашечкой ароматного кофе. Включите спокойную музыку и посвятите день планам, целям и мечтам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 мая для Рыб

Рыб будет преследовать немалое количество креативных идей. Успех будет сопровождать, поэтому надо действовать.

Так бывает, что некоторые знаки зодиака созданы друг для друга. Астрологи дали ответ в любовном гороскопе, кому надо обратить особое внимание на это.