Не пропустите: кто из знаков зодиака сегодня получит плохую новость

Плохие новости часто врываются в жизнь довольно неожиданно. Для кого-то это может стать настоящим потрясением.

Овен и Лев, плохая весть – это не всегда трагедия. Подойдите рационально к услышанной новости и попробуйте найти путь к решению проблемы в ближайшее время, пишет LifeStyle24.

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Овен

Весь день Овны будут находиться в полной неопределенности. А известие, которое поступит в конце дня, может окончательно ухудшить настроение. Астрологи не могут спрогнозировать с какой сферой жизни будет связана новость, однако они уверены, что это не катастрофа, а просто очередная неприятность. При управлении холодным умом можно выйти на очень быстрый и положительный результат.

Гороскоп для Овнов

Лев

Львы должны набраться терпения и попытаться не гиперболизировать каждую мелочь. Так, неприятности бывают в жизни каждого человека, однако это не повод впадать в депрессию. Если чувствуете, что полученная новость может окончательно выбить вас из колеи, то обратитесь за поддержкой к близким людям. Не оставайтесь наедине с проблемами, а попробуйте коллективно их решить. В ситуации Львов это будет лучший вариант.

Гороскоп для Львов