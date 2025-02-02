Овен і Лев, погана звістка – це не завжди трагедія. Підійдіть раціонально до почутої новини та спробуйте знайти шлях до розв'язання проблеми найближчим часом, пише LifeStyle24.

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Овен

Увесь день Овни перебуватимуть у цілковитій невизначеності. А звістка, яка надійде наприкінці дня, може остаточно погіршити настрій. Астрологи не можуть спрогнозувати з якою сферою життя буде пов'язана новина, однак вони певні, що це не катастрофа, а просто чергова неприємність. При керуванні холодним розумом можна вийти на дуже швидкий та позитивний результат.

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Лев

Леви мають набратись терпіння й спробувати не гіперболізувати кожну дрібницю. Так, неприємності бувають у житті кожної людини, однак це не привід впадати у депресію. Якщо відчуваєте, що отримана новина може остаточно вибити вас з колії, то зверніться за підтримкою до близьких людей. Не залишайтесь наодинці з проблемами, а спробуйте колективно їх розв'язати. У ситуації Левів це буде найкращий варіант.

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