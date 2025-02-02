Телец и Стрелец, ваши отношения с любимым человеком находятся под угрозой, пишет LifeStyle24.

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Телец

Дисбаланс в отношениях станет главной проблемой месяца. Тельцы поймут, что их длительное время обманывал человек, которому они доверяли больше всего. Более того, совсем скоро этот знак зодиака увидит измену собственными глазами, от чего будет еще больнее. Однако следует запомнить этот ценный урок, ведь слепая любовь часто становится возможностью для манипуляции и лжи. Не забывайте, что черная полоса точно закончится, поэтому попробуйте настроиться на позитив.

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Стрелец

Не стоит закрывать глаза на обман и подлость. То, что вы хотите убежать от реальности, надевая розовые очки, сделает только хуже. Посмотрите открыто в глаза факту измены и примите его. Если вам важно узнать причину такого поступка близкого человека, то поговорите об этом. А если же надумаете дать второй шанс, то астрологи убеждены, что в будущем об этом пожалеете. Примите взвешенное решение, чтобы потом не наступить на те же грабли.

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