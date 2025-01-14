Как красиво назвать девочку в 2025 году: подборка необычных имен

Родители все чаще ищут для своих детей имена, которые выделяются своей уникальностью и особым значением. Популярными становятся не только традиционные украинские имена, но и те, которые можно редко услышать в современном мире.

24 Канал со ссылкой на Как звать подготовил подборку необычных вариантов, которые принесут счастье своим обладательницам в 2025 году. Этот материал пригодится для будущих родителей дочерей.

Не пропустите Как назвать девочку в 2025 году: перечень популярных, необычных и традиционных имен для малышей

Подборка необычных имен для девочек, которые родятся в 2025 году

Даяна

Это имя имеет несколько версий происхождения: первая – из латинского языка и означает "божественная", вторая – от древнееврейского варианта Даян, что переводится как "Бог – судья", третья – из тюркского языка и трактуется как "путешественница". В современном мире так называют решительных женщин, которые всегда борются за справедливость. Им важно быть лидерами и управлять другими людьми. По возможности, Даяны избегают конфликтных ситуаций и стараются решить все проблемы мирным путем.

Майя

Такое имя имеет несколько версий происхождения: первая – из Древней Греции и означает "кормилица" или "матушка", вторая – из латинского языка, где трактуется как "рожденная в мае", третья – из Древнего Рима, где оно ассоциировалось богиней Майей, покровительницей плодородной земли. В современном мире так называют умных девушек, которые стремятся к самореализации и любят изменения в жизни.

Агата

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "добрая" или "хорошая". Его представительницы отличаются устойчивостью и настойчивостью, поэтому всегда достигают собственных целей. Такие женщины имеют развитое чувство справедливости и никогда не отказываются от своих обещаний. Агаты способны сплотить вокруг себя людей, благодаря оптимизму и позитиву.

Элеонора

Имя Элеонора происходит из Древней Греции и означает "милосердная". В древности так называли представительниц элиты и состоятельного рода. Элеоноры умеют сочувствовать другим и всегда придут на помощь. Девушки с таким именем умеют критически мыслить и решать даже самые сложные проблемы, чем восхищают мужчин.

Леля

Это славянское имя, которое происходит от имени богини Лели. Она была символом молодости, нежности и юности. Такие женщины очень искренние и общительные, поэтому имеют большой круг общения. Представительницам этого имени легко удается преодолевать трудности благодаря своему внутреннему стержню.

Как назвать девочку / Фото Freepik

Какие имена привлекут успех в 2025 году

Имя Жозефина происходит от французского имени Джозеф, что в Библии звучит как Иосиф, и означает "благословенная" из-за связи со Священным Писанием. Представительницам этого имени всегда удается очаровать людей вокруг.

Имя Юнона происходит с латыни и означает "молодая". В римской мифологии так звали богиню любви и материнства – Юнону. Обладательницы этого имени притягивают к себе интересных людей и новые знакомства.

Имя Эмилия имеет древнеримское происхождение и означает "соперница". В древности так называли состоятельных людей и аристократов. Такое имя символизирует элегантность и дарит своей обладательнице большую привлекательность.