Как красиво назвать мальчика в 2025 году: подборка необычных имен, которые понравятся

В современном мире родители серьезно относятся к выбору имени для своего будущего ребенка. Так, кто-то обращает внимание только на традиционные варианты, тогда как некоторые – на необычные.

24 Канал со ссылкой на Как звать подготовил подборку мужских необычных имен. Этот материал пригодится для родителей, которые ожидают появления сына.

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Подборка необычных имен для мальчиков, которые родятся в 2025 году

Ярема

Такое имя происходит от древнееврейского варианта Иеремия, что означает "Господь возвеличит" или "Божья высота". Такие мужчины – очень мудрые и умные, к ним часто обращаются за советом и помощью. Представители этого имени отмечаются стремлением к независимости и свободе, они всегда готовы бороться за справедливость.

Марьян

Это имя образовалось от латинского имени Marianus, которое переводится как "море" или "принадлежащий к роду Марий". В древности так часто называли военных и культурных деятелей. Владельцы этого имени отличаются силой духа и преданностью любимому делу. Марьяны всегда помогают другим достичь целей, поэтому поддерживают хорошие отношения с людьми.

Зореслав

Такое имя имеет славянское происхождение. В частности, состоит из двух слов: "звезда" и "слава" и трактуется как "тот, кто имеет большую честь и светлую красоту". В древности такое имя ассоциировалось с солнцем, из-за чего Зореславы имели большую значимость в обществе. Благозвучие имени захватывает дыхание, поэтому обязательно запомнится всем.

Как назвать мальчика / Фото Freepik

Оскар

Это имя происходит из немецкого языка и означает "копье Бога". Этот вариант довольно часто можно услышать в странах Европы, но не в Украине. Мужчины с таким именем отмечаются энергичностью и любознательностью, поэтому имеют много увлечений. Оскары обычно стремятся достичь высот, из-за чего всегда упорно работают.

Добрыня

Такое имя имеет славянское происхождение и означает "добрый" или "сильный". В современном мире так называют энергичных мужчин, которые всегда имеют много идей, что стремятся реализовать. Такие надежные парни готовы помочь своим родным и близким, когда им угрожает опасность. Добрыни уверенно идут к собственным целям и никогда не останавливаются.

Как еще можно необычно назвать мальчика

Августин;

Амур;

Аркад;

Аквамарин;

Вилли;

Вогнедарь;

Данислав;

Добрыня;

Элиазар;

Эней;

Эскендер;

Илай;

Килим;

Левко;

Люциус;

Маверик;

Милош;

Олекса;

Ольгерд;

Ратислав;

Рувим;

Самсон;

Сириус;

Тео;

Торвальд;

Феликс;

Флориан;

Чиприан;

Яким;

Яник.

Родители, которые выбирают необычные имена для своих детей, хотят подчеркнуть уникальность и индивидуальность малышей. Взрослые открыты к новому и не боятся экспериментировать, поэтому называют малышей экзотическими вариантами, которые точно запомнятся людям.