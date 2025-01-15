24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку чоловічих незвичайних імен. Цей матеріал знадобиться для батьків, які очікують на появу сина.

Не пропустіть Як гарно назвати дівчинку у 2025 році: добірка незвичайних імен

Добірка незвичайних імен для хлопчиків, які народяться у 2025 році

Ярема

Таке ім'я походить від давньоєврейського варіанту Єремія, що означає "Господь звеличить" або "Божа висота". Такі чоловіки – дуже мудрі та розумні, до них часто звертаються за порадою та допомогою. Представники цього імені відзначаються прагненням до незалежності та свободи, вони завжди готові боротися за справедливість.

Мар'ян

Це ім'я утворилося від латинського імені Marianus, яке перекладається як "море" або "належний до роду Маріїв". У давнину так часто називали військових і культурних діячів. Власники цього імені відрізняються силою духу та відданістю улюбленій справі. Мар'яни завжди допомагають іншим досягти цілей, тому підтримують гарні стосунки з людьми.

Зореслав

Таке ім'я має слов'янське походження. Зокрема, складається з двох слів: "зоря" і "слава" та трактується як "той, хто має велику честь і світлу красу". У давнину таке ім'я асоціювалося з сонцем, через що Зореслави мали неабияку значущість у суспільстві. Милозвучність імені захоплює подих, тому обов'язково запам'ятається усім.

Як назвати хлопчика / Фото Freepik

Оскар

Це ім'я походить з німецької мови та означає "спис Бога". Цей варіант доволі часто можна почути в країнах Європи, але не в Україні. Чоловіки з таким іменем відзначаються енергійністю та допитливістю, тому мають багато захоплень. Оскари зазвичай прагнуть досягти висот, через що завжди наполегливо працюють.

Добриня

Таке ім'я має слов'янське походження та означає "добрий" або "сильний". У сучасному світі так називають енергійних чоловіків, які завжди мають багато ідей, що прагнуть реалізувати. Такі надійні хлопці готові допомогти своїм рідним і близьким, коли їм загрожує небезпека. Добрині впевнено йдуть до власних цілей і ніколи не зупиняються.

Як ще можна незвично назвати хлопчика

Августин;

Амур;

Аркад;

Аквамарін;

Віллі;

Вогнедар;

Даніслав;

Добриня;

Еліазар;

Еней;

Ескєндер;

Ілай;

Килим;

Левко;

Люциус;

Маверік;

Мілош;

Олекса;

Ольгерд;

Ратислав;

Рувім;

Самсон;

Сіріус;

Тео;

Торвальд;

Фелікс;

Флоріан;

Чіпріан;

Яким;

Яник.

Батьки, які обирають незвичні імена для своїх дітей, хочуть підкреслити унікальність та індивідуальність малечі. Дорослі відкриті до нового та не бояться експериментувати, тому називають малюків екзотичними варіантами, які точно запам'ятаються людям.