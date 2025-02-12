10 самых красивых имен, которые происходят из Греции: проверьте свое в списке
Имена древнегреческого происхождения на протяжении веков завораживают своей мелодичностью и символичностью. Многие из них и сегодня остаются популярными, хотя не все люди догадываются об их античных корнях.
24 Канал со ссылкой на Как звать подготовил подборку имен, которые пришли к нам из Греции. Они скрывают интересные значения, которые раскрывают частичку древней культуры.
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Подборка имен, которые имеют древнегреческое происхождение
Ника – имя сформировалось в Древней Греции. В античной мифологии носительницей этого имени была богиня победы. Что интересно, это имя может быть как самостоятельным, так и сокращением от "Вероника".
Тарас – имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "мятежник". В древности так часто называли умных и талантливых мужчин.
Елена – имя пришло к нам из древнегреческого языка и переводится как "факел". В древности так называли девушек из аристократических семей.
Дмитрий – образовано от греческого слова "Деметриос", которое означает "тот, кто принадлежит Деметре". Кроме этого, такое имя может трактоваться как "земледелец", ведь Деметра – античная богиня плодородия и земледелия.
Анастасия – это имя пришло к нам из Древней Греции и означает "воскресший" или "возвращенный к жизни".
Петр – образовалось от древнегреческого слова "Петрос", которое трактуется как "камень". Это имя упоминается в Священном Писании. Так звали одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
Екатерина – имя имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "чистая" или "непорочная".
Александр – возникло в Древней Греции и означает "защитник". Его самым известным владельцем можно назвать Александра Македонского.
Ирина – это имя образовано от древнегреческого "Эйрена", которое означает "покой". В мифологии так называли богиню мира.
Василий – это имя пришло к нам из Греции и означает "царский". В древности так часто называли будущих правителей.
Какие фамилии имеют древнегреческое происхождение
В Украине существует немного фамилий, которые происходят из Греции. Несмотря на свою редкость, эти родовые имена по-настоящему завораживают.
Что интересно, такие фамилии имеют особые значения и звучание. Например, родовое имя Киор трактуется как "слепой", Балабан – "огромный", а Куркчи – "меховой". К фамилиям, имеющим греческое происхождение также относятся:
- Узун – 1896 носителей;
- Каракоз – 19 носителей;
- Варсамас – 16 носителей;
- Ялу – 9 носителей;
- Темир – 164 носителя;
- Габида – 35 носителей;
- Имерели – 34 носителя;
- Афенка – 25 носителей;
- Бузовчу – 16 носителей;
- Мрамор – 115 носителей;
- Яцко – 991 носитель.
Несмотря на то, что эти родовые имена были достаточно популярными в древности, в современном мире они почти не сохранились. Подобные фамилии возникли под влиянием греческой культуры на среду украинцев.