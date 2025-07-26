4 популярных имени, которые ошибочно считаются украинскими

Ежедневно мы слышим различные имена, но не думаем об их происхождении. Даже те варианты, которые часто воспринимаются как украинские, на самом деле имеют совсем другие корни.

Они пришли к нам из латинского, греческого и многих других языков. О традиционных именах, которые ошибочно считают украинскими – рассказывает LifeStyle24.

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Какие традиционные имена ошибочно считают украинскими?

Елена

По одной из версий, такое имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "солнечный свет". Что интересно, раньше так звали только представительниц элиты. В современном мире Елены отмечаются доброжелательностью и общительностью, поэтому имеют большой круг общения. Обладательницы этого имени – женщины с хорошим чувством юмора, они быстро могут поднять настроение другим людям.

Иван

Имя Иван имеет древнееврейские корни и трактуется как "помилованный Богом". В древности так называли ответственных и открытых мужчин, которые могли легко собрать вокруг себя команду единомышленников. Владельцы этого имени никогда не откажут в помощи родным и близким. К тому же Иваны часто делятся полезными советами и поддерживают друзей.

Какие имена ошибочно считают украинскими / Фото Freepik

Мария

Это имя имеет также древнееврейское происхождение и означает "госпожа" или "любимая". Его обладательницы способны зарядить жизнерадостностью всех вокруг, поэтому быстро производят хорошее впечатление на других. Марии захватывают людей целеустремленностью и умением хорошо говорить.

Марина

Имя Марина происходит из латинского языка и трактуется как "морская". Его представительницы могут постоять за себя и своих близких, если этого потребует ситуация. Марины – решительные и настойчивые женщины, которые целенаправленно будут идти к достижению собственной цели.

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