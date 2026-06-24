Самые искренние поздравления с Днём ангела Ивана 2026: тёплые слова в прозе и стихах

24 июня по новому стилю в Украине отмечают День ангела Ивана. Это имя имеет древнееврейские корни и переводится как "помилованный Богом".

По случаю праздника наша редакция собрала теплые поздравления с Днём ангела Ивана в картинках, прозе и стихах. Проведите сегодняшний день с мужчинами, которые отмечают именины 24 июня.

Также интересно С праздником Ивана Купала 2026: самые красивые картинки-поздравления с праздником

Поздравления с Днём ангела Ивана 2026: картинки, проза и стихи

З Днем ангела тебе вітаю,

Та нехай твій ангел тебе оберігає.

Стежку життя квітами барвистими посипає,

Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.

Смійся, радій, будь коханою та з усього серця люби,

Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!

***

Щоб твоє здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з тобою ангел летить,

Убереже тебе від біди повсюди,

Нехай несе тобі радість кожна мить,

І благодать Господня з тобою буде.

Поздравление с Днём ангела Ивана 2026 / Коллаж 24 Канала

***

С Днем ангела, Иван! Пусть твой хранитель прикрывает тебя крылом от всех бед, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда сумел разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучится в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся радостью и верой в лучшее!

***

Поздравляю тебя, Иван, с Днём ангела. Пусть твой добрый ангел-хранитель наделит тебя силой, смелостью и рассудительностью, пусть дарует тебе веру, настойчивость и целеустремлённость. Желаю тебе большой и чистой любви, достойного и несомненного успеха, крепкого здоровья, неутомимой энергии и мужества сердца!

Поздравление с Днём ангела Ивана 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Хай ангел-охоронець вночі

Запалить тобі три свічки.

Перша свічка – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту.

Третя свічка – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Поздравление с Днём ангела Ивана 2026 / Коллаж 24 Канала

***

С Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает каждый твой шаг, дарит мудрость в решениях и наполняет сердце светом и любовью. Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, здоровьем и успехами!

***

В День твоего ангела хочу пожелать, чтобы твоя жизнь была похожа на волшебную сказку: яркая, счастливая и полная удивительных событий. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, а судьба дарит только приятные сюрпризы!

Кстати, сегодня , 24 июня, в Украине также отмечают Ивана Купала. Посмотрите поздравления в прозе и стихах — в нашем материале.