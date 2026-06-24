Самые искренние поздравления с Днём ангела Ивана 2026: тёплые слова в прозе и стихах
24 июня по новому стилю в Украине отмечают День ангела Ивана. Это имя имеет древнееврейские корни и переводится как "помилованный Богом".
По случаю праздника наша редакция собрала теплые поздравления с Днём ангела Ивана в картинках, прозе и стихах. Проведите сегодняшний день с мужчинами, которые отмечают именины 24 июня.
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Поздравления с Днём ангела Ивана 2026: картинки, проза и стихи
З Днем ангела тебе вітаю,
Та нехай твій ангел тебе оберігає.
Стежку життя квітами барвистими посипає,
Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.
Смійся, радій, будь коханою та з усього серця люби,
Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!
***
Щоб твоє здоров'я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з тобою ангел летить,
Убереже тебе від біди повсюди,
Нехай несе тобі радість кожна мить,
І благодать Господня з тобою буде.
***
С Днем ангела, Иван! Пусть твой хранитель прикрывает тебя крылом от всех бед, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда сумел разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучится в твою дверь, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся радостью и верой в лучшее!
***
Поздравляю тебя, Иван, с Днём ангела. Пусть твой добрый ангел-хранитель наделит тебя силой, смелостью и рассудительностью, пусть дарует тебе веру, настойчивость и целеустремлённость. Желаю тебе большой и чистой любви, достойного и несомненного успеха, крепкого здоровья, неутомимой энергии и мужества сердца!
***
Хай ангел-охоронець вночі
Запалить тобі три свічки.
Перша свічка – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту.
Третя свічка – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
С Днём ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает каждый твой шаг, дарит мудрость в решениях и наполняет сердце светом и любовью. Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, здоровьем и успехами!
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В День твоего ангела хочу пожелать, чтобы твоя жизнь была похожа на волшебную сказку: яркая, счастливая и полная удивительных событий. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, а судьба дарит только приятные сюрпризы!
Кстати, сегодня , 24 июня, в Украине также отмечают Ивана Купала. Посмотрите поздравления в прозе и стихах — в нашем материале.