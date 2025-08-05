Уже совсем скоро украинцы будут отмечать Яблочный Спас. С этим праздником связано немало поверий, которых когда-то придерживались наши предки.

В частности, в народе верили, что категорически нельзя есть яблоки до Спаса. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Кому и почему нельзя есть яблоки до Яблочного Спаса 2025?

Яблоки считали греховными плодами, потому что именно их, по библейскому преданию, сорвала Ева с Дерева познания добра и зла, что стало началом грехопадения. Из-за этого употребление фрукта к Яблочному Спасу могло навлечь беду, особенно для некоторых людей.

Так, до праздника традиционно не ели яблоки женщины, потерявшие детей, а также девушки, оставшиеся без матерей. Однако после праздничного освящения плодов в церкви каждая девушка должна была обязательно съесть яблоко, грушу или виноград, чтобы привлечь счастье и благополучие в свою жизнь.

К тому же считалось, что в Яблочный Спас главный символ праздника приобретает особую силу, поэтому уже не является греховным. А если загадать желание 6 августа и попробовать первое освященное яблоко, то задуманное обязательно сбудется.

Почему нельзя есть яблоки до Спаса / Фото Freepik

Напомним, что наша редакция уже рассказывала о том, стоит ли христианам придерживаться Успенского поста на Яблочный Спас 2025.