Зокрема, у народі вірили, що категорично не можна їсти яблука до Спаса. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

Вас також може зацікавити Наближається Преображення Господнє 2025: важливі традиції та заборони свята

Кому і чому не можна їсти яблука до Яблучного Спаса 2025?

Яблука вважали гріховними плодами, бо саме їх, за біблійним переказом, зірвала Єва з Дерева пізнання добра і зла, що стало початком гріхопадіння. Через це вживання цього фрукту до Яблучного Спаса могло накликати біду, особливо для деяких людей.

Так, до свята традиційно не їли яблука жінки, які втратили дітей, а також дівчата, що залишилися без матерів. Однак після святкового освячення плодів у церкві кожна дівчина мала обов'язково з'їсти яблуко, грушу чи виноград, щоб привабити щастя й добробут у своє життя.

До того ж вважалося, що в Яблучний Спас головний символ свята набуває особливої сили, тому вже не є гріховним. А якщо загадати бажання 6 серпня й скуштувати перше освячене яблуко, то задумане обов'язково здійсниться.

Чому не можна їсти яблука до Спаса / Фото Freepik

Нагадаємо, що наша редакція вже розповідала про те, чи варто християнам дотримуватися Успенського посту на Яблучний Спас 2025.