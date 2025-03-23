Самый большой шанс стать родителями сына: в какие дни можно забеременеть мальчиком
- Существуют народные верования, что зачатие в определенные дни и месяцы увеличивает шансы на рождение сына.
- Например, в период от Новолуния до Полнолуния.
Издавна люди пытались предсказать пол будущего ребенка с помощью народных примет и верований. Особенно популярной была идея о том, что зачатие в определенные дни может увеличить шансы на рождение мальчика.
Наши предки нередко пользовались определенными методами, чтобы определить пол будущего ребенка. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.
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В какие дни можно забеременеть мальчиком
В народе верили, если женщина забеременеет в период в период от Новолуния до Полнолуния, то у нее точно родится сын. Кроме этого, согласно поверьям, мальчики чаще появляются на свет, когда зачатие происходит в четные даты месяца.
В то же время предки считали, что существуют "мужские" дни, которые гарантируют рождение сына. К ним относятся: понедельник, вторник и четверг. Что интересно, определить пол будущего ребенка можно и через народный календарь зачатия. По нему, есть определенные "мужские" месяцы, когда вероятность забеременеть мальчиком увеличивается в разы. Так, считается, что зачатие сына чаще происходит осенью и зимой, ведь в этот период мужчины имеют больше сил и энергии.
Хотя современная наука не подтверждает эти методы, многие люди до сих пор следуют народным приметам, надеясь, что они помогут повлиять на пол будущего ребенка.
Можно ли беременным стричь волосы
Каждый хоть раз слышал, что беременным женщинам нельзя стричься до рождения малыша. Наши предки старались как можно реже делать стрижку в этот период, ведь считали, что лишатся силы и здоровья. Более того, предки верили, что короткие волосы беременной женщины способны изменить энергетику и даже сократить продолжительность жизни своего будущего ребенка.
По словам священника Православной церкви Украины, верующим не стоит придерживаться суеверий. Алексей Филюк заверил, что беременным можно и нужно стричься и ухаживать за собой, ведь гигиена – не грех.