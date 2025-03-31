Когда нельзя бить поклоны: ответ священника

В украинской духовной традиции поклон считается одним из важнейших проявлений почитания Бога. Однако далеко не всегда он является уместным.

LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию УГКЦ рассказывает, в какие дни нельзя бить поклоны. Когда от них стоит воздержаться верующим – читайте далее в материале.

Интересно Можно ли идти в церковь во время месячных: объяснение ПЦУ

Когда нельзя бить поклоны

Во время Великого поста принято бить поклоны пять дней в неделю. В этом году верующие начали воздерживаться от пищи 3 марта, а закончат – 19 апреля, накануне Пасхи. По христианской традиции, христианам нельзя совершать поклоны в субботу и воскресенье. Дело в том, что эти дни считаются радостными и символизируют победу жизни над смертью. В субботу вспоминают пребывание Иисуса Христа во гробе и Сошествие Его в ад для спасения душ умерших. В то же время в воскресенье христиане отмечают Воскресение Спасителя.

Также запрещается низко склоняться перед иконой в период от Пасхи до Троицы, с 20 апреля по 8 июня. В это время верующие должны прославлять Воскресшего Иисуса, поэтому поклоны не соответствуют торжественному характеру богослужений. В частности, 20-е правило I Вселенского собора говорит: "Поскольку есть некоторые, которые преклоняют колени в день Господень, и в дни Пятидесятницы: то чтобы во всех епархиях все было соблюдено одинаково, угодно святому собору, чтобы стоя приносили молитвы Богу".

К тому же поклоны не стоит бить во время литургии, потому что это момент непосредственного присутствия Бога в слове.

Когда нельзя бить поклоны / Фото "Духовное Величие Львова"

Можно ли молиться с телефона

Верующие часто обращаются к Богу с молитвой, поэтому нередко имеют религиозные тексты с собой, в смартфоне. Впрочем, далеко не все знают, можно ли молиться с телефона.

По словам Виктора Палоша, протоиерея церкви Святителя Иоанна в Ужгороде, что не во всех монастырях и церквях разрешается приносить с собой смартфоны. Дело в том, что съемки в некоторых храмах запрещены, поэтому любой гаджет может восприниматься как угроза для святого процесса. Впрочем, если вы просто зашли в церковь, то разрешается спокойно использовать телефон в церкви. По мнению Виктора Палоша, это достаточно удобно, ведь все святые тексты доступны в сети, поэтому их легко просмотреть.

В то же время христианам следует помнить, что настоятель прихода может не дать разрешение на пользование гаджетами в храме. В таком случае надо убрать смартфон, чтобы не возникло лишних вопросов.