Какой церковный праздник 22 апреля: что запрещено делать в этот день

22 апреля верующие чтят память святых преподобных Феодора Сикеота и Виталия. Также сегодня отмечается Светлый вторник. Люди ходят друг к другу в гости, пробуют паски и другие пасхальные блюда, поют гаивки.

Традиционно верующие продолжают праздновать Пасху. В Светлый вторник еще не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, информирует LifeStyle 24.

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День памяти святого преподобного Теодора Сикеота

Теодор Сикет родился в селе Сикея, что недалеко от города Анастасиополя (Малая Азия). Когда мальчику было 6 лет, мать подарила ему золотой пояс, ведь хотела, чтобы он был воином. Однако как-то во сне женщине явился Юрий Змееборец и сказал, что назначение малыша – служить Богу, а не заниматься военной службой.

В 14-летнем возрасте Теодор ушел из дома и поселился при церкви великомученика Георгия. Он решил вести уединенный образ жизни. Позже мужчину посвятили в диакона, далее – в священника. Впоследствии Сикеот принял монашество. Некоторое время был епископом Анастасиуполя. Умер в 613 году.

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Что нельзя делать

Нельзя ссориться, сквернословить, лениться и завидовать.

Запрещено злоупотреблять алкоголем и едой, быть жадными.

Не стоит отказывать в помощи и грустить.

Народные приметы

Если на улице облачно и дождь, то ждите похолодания.

Если ярко светит солнце, то будет тепло.

Если тепло, то хорошая погода продержится в ближайшие дни.

Что еще отмечают

Каждый год 22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. В 2009 году его установила Генеральная Ассамблея ООН. Также сегодня – Всемирный день селфи Земли.