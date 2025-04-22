Традиционно верующие продолжают праздновать Пасху. В Светлый вторник еще не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, информирует LifeStyle 24.
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День памяти святого преподобного Теодора Сикеота
Теодор Сикет родился в селе Сикея, что недалеко от города Анастасиополя (Малая Азия). Когда мальчику было 6 лет, мать подарила ему золотой пояс, ведь хотела, чтобы он был воином. Однако как-то во сне женщине явился Юрий Змееборец и сказал, что назначение малыша – служить Богу, а не заниматься военной службой.
В 14-летнем возрасте Теодор ушел из дома и поселился при церкви великомученика Георгия. Он решил вести уединенный образ жизни. Позже мужчину посвятили в диакона, далее – в священника. Впоследствии Сикеот принял монашество. Некоторое время был епископом Анастасиуполя. Умер в 613 году.
Заметим! Раньше мы публиковали православный календарь на апрель 2025 года.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться, сквернословить, лениться и завидовать.
- Запрещено злоупотреблять алкоголем и едой, быть жадными.
- Не стоит отказывать в помощи и грустить.
Народные приметы
- Если на улице облачно и дождь, то ждите похолодания.
- Если ярко светит солнце, то будет тепло.
- Если тепло, то хорошая погода продержится в ближайшие дни.
Что еще отмечают
Каждый год 22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. В 2009 году его установила Генеральная Ассамблея ООН. Также сегодня – Всемирный день селфи Земли.