Традиційно віряни продовжують святкувати Великдень. У Світлий вівторок ще не варто займатися важкою фізичною працею та хатніми справами, інформує LifeStyle 24.

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День пам'яті святого преподобного Теодора Сикеота

Теодор Сикет народився у селі Сикея, що неподалік міста Анастасіополя (Мала Азія). Коли хлопчикові було 6 років, матір подарувала йому золотий пояс, адже хотіла, щоб він був воїном. Проте якось уві сні жінці явився Юрій Змієборець та сказав, що призначення малюка – служити Богу, а не займатися військовою службою.

В 14-річному віці Теодор пішов з дому та оселився при церкві великомученика Георгія. Він вирішив вести усамітнений спосіб життя. Пізніше чоловіка висвятили у диякона, далі – у священника. Згодом Сикеот прийняв чернецтво. Деякий час був єпископом Анастасіуполя. Помер у 613 році.

Зауважимо! Раніше ми публікували православний календар на квітень 2025 року.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити, лінуватися та заздрити.

Заборонено зловживати алкоголем та їжею, бути жадібними.

Не варто відмовляти у допомозі та сумувати.

Народні прикмети

Якщо надворі хмарно та дощить, то чекайте на похолодання.

Якщо яскраво світить сонце, то буде тепло.

Якщо тепло, то гарна погода протримається найближчими днями.

Що ще відзначають

Щороку 22 квітня відзначається Міжнародний день Матері-Землі. У 2009 році його встановила Генеральна Асамблея ООН. Також сьогодні – Всесвітній день селфі Землі.