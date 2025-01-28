Что категорически нельзя делать в Китайский Новый год: важные запреты этого праздника

Китайский Новый год полон традиций и обрядов, которые должны обеспечить удачу, счастье и гармонию на 365 дней. 29 января важно соблюдать определенные запреты, чтобы избежать несчастий и привлечь положительную энергию.

В народе верили, что уборкой стоит заниматься до начала праздника. Если же начать это в Праздник весны, то существует высокий риск привлечь неудачи в семью. Что нельзя делать в Китайский Новый год – рассказывает 24 Канал.

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Что нельзя делать в Китайский Новый год

В этот период не следует пользоваться ножницами, ножами или другими острыми предметами, чтобы не привлечь конфликты и не лишиться удачи. Также важно быть позитивно настроенным и не думать о плохом. В Китайский Новый год нельзя сквернословить и желать зла, ведь все сказанное повлияет на следующие 365 дней. Кроме этого, в народе верили, что во время праздника не стоит плакать, потому что слезы могут навлечь несчастье.

Не рекомендуется занимать или брать деньги в долг, чтобы не привлечь материальные трудности. В то же время в этот день не следует стричь волосы или ногти, потому что тогда сократите продолжительность жизни.

К тому же в Китайский Новый год нужно быть осторожными с посудой. Ее нельзя разбивать, потому что это считается плохой приметой. Что интересно, в новогоднюю ночь не стоит рано ложиться спать. Для китайцев подобный обычай символизирует долголетие и защиту от бед.

Китайский Новый год / Фото Unsplash

Традиции празднования Китайского Нового года

Китайский Новый год встречают в семейном кругу. Семьи собираются за праздничным столом, на котором обычно стоят рыба, пельмени и лапша. Эти блюда символизируют богатство, семейное счастье и прощание со старым годом.

Кроме этого, люди уделяют особое внимание украшениям. Двери и окна домов традиционно украшают красными декорациями. Нередко можно увидеть как китайцы украшают свои дома разнообразными фонариками, вывесками с пожеланиями и бумажными узорами.

Одной из самых ярких традиций празднования Китайского Нового года считается проведение уличных фестивалей. Они обычно сопровождаются зрелищными танцами и громкими песнями.