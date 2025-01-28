У народі вірили, що прибиранням варто займатися до початку свята. Якщо ж розпочати це у Свято весни, то існує високий ризик привабити невдачі у родину. Що не можна робити у Китайський Новий рік – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити у Китайський Новий рік

У цей період не слід користуватися ножицями, ножами або іншими гострими предметами, щоб не привабити конфлікти та не позбутися удачі. Також важливо бути позитивно налаштованим й не думати про погане. У Китайський Новий рік не можна лихословити та бажати зла, адже все сказане вплине на наступні 365 днів. Крім цього, у народі вірили, що під час свята не варто плакати, бо сльози можуть накликати нещастя.

Не рекомендується позичати або брати гроші в борг, щоб не привабити матеріальні труднощі. Водночас у цей день не слід стригти волосся або нігті, бо тоді скоротите тривалість життя.

До того ж у Китайський Новий рік потрібно бути обережними з посудом. Його не можна розбивати, бо це вважається поганою прикметою. Що цікаво, у новорічну ніч не варто рано лягати спати. Для китайців подібний звичай символізує довголіття та захист від бід, тому не слід засинати, поки не настане новий рік.

Китайський Новий рік / Фото Unsplash

Традиції святкування Китайського Нового року

Китайський Новий рік зустрічають у сімейному колі. Родини збираються за святковим столом, на якому зазвичай стоять риба, пельмені та локшина. Ці страви символізують багатство, сімейне щастя та прощання зі старим роком.

Крім цього, люди приділяють особливу увагу прикрасам. Двері та вікна осель традиційно прикрашають червоними декораціями. Нерідко можна побачити як китайці оздоблюють свої будинки різноманітними ліхтариками, вивісками з побажаннями та паперовими візерунками.

Однією з найяскравіших традицій святкування Китайського Нового року вважається проведення вуличних фестивалів. Вони зазвичай супроводжуються видовищними танцями й гучними співами.