Пригодится молодоженам: когда нельзя справлять свадьбу

Наши предки внимательно выбирали даты свадьбы, руководствуясь как церковными запретами, так и народными приметами. Хотя современные молодожены часто не учитывают эти традиции, многие все же избегают определенных дат, чтобы не испытывать судьбу.

В древности верили, что неправильно выбранный день может негативно повлиять на супружескую жизнь. Когда нельзя справлять свадьбу – рассказывает LifeStyle24.

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Когда нельзя справлять свадьбу

Православная церковь Украины не рекомендует жениться и справлять свадьбу во время религиозных постов. Дело в том, что это время следует посвятить духовному и телесному очищению, а не громким празднованиям. Так, не стоит планировать свадьбу на Великий пост, который начался 3 марта и продлится до 19 апреля, Успенский пост, с 1 по 14 августа, и в Рождественский пост, с 15 ноября по 24 декабря. Также нельзя играть свадьбы на большие церковные праздники, в частности на Пасху, 20 апреля, Троицу, 8 июня, и Рождество, 25 декабря.

В то же время предки не проводили свадьбы в траурные дни и родительские субботы. По народным поверьям, праздник в эти даты мог привести к раннему вдовству.

Что интересно, с давних времен существовала примета: "Кто в мае женится – тот всю жизнь маяться будет". Поэтому предки старались не заключать брак в этот месяц, чтобы не привлечь трудности, ссоры и нестабильность в жизни.

Свадьба / Фото Freepik

Когда можно жениться в 2025 году

Астрологи рекомендуют месяцы и даты, которые связаны с цифрами 2 и 5. Так, супругов избежит несчастья и привлечет только позитив в жизнь. По китайскому календарю, 2025-й – год Зеленой Деревянной Змеи, которая символизирует мудрость и трансформацию. Эти качества будут хорошо влиять на брак и притягивать только счастье и благополучие.