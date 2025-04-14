Уже скоро Пасха 2025: когда нельзя печь пасхальные куличи

Приближается Пасха, поэтому украинки уже совсем скоро начнут печь куличи. Этот обрядовый хлеб символизирует Воскресение Иисуса Христа.

Однако в определенный день хозяйкам лучше не выпекать кулич. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Когда нельзя печь куличи

Категорически нельзя заниматься выпеканием куличей в Страстную пятницу. Это самый скорбный день, в который вспоминают распятие Иисуса Христа на горе Голгофе, вблизи Иерусалима. В этот день запрещено заниматься любой физической работой, развлекаться, веселиться, петь, танцевать и устраивать шумные вечеринки. В то же время христианам не следует есть, пока в церкви не вынесут Плащаницу – символическое изображение Сына Божьего. Вместо этого верующим стоит посвятить время молитве и духовным размышлениям.

Согласно народным поверьям, выпекать кулич также нельзя в плохом настроении или в доме, где кто-то болеет или недавно произошла беда. Наши предки верили, что тесто чувствует энергетику, поэтому может не подняться или даже пригореть, если человек находится в ссоре с кем-то.

Когда нельзя печь кулич / Фото Freepik

Когда можно печь куличи

В народе считают, что лучше всего это делать в Чистый четверг. Однако важно заниматься выпечкой с добрыми намерениями и хорошим настроением. В этот день хозяйки также красят яйца и занимаются уборкой в доме.

В то же время многие женщины выпекают куличи в Великую субботу, накануне Воскресения Христова. А уже вечером верующие отправляются в церковь, где начинают освящать пасхальные корзины, куда положили различные продукты.