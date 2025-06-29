Тайны буковинских крестин: кого называют финнами в Украине

На Буковине и в других регионах Украины сохранились давние традиции, связанные с крещением детей. Крестные родители, которые принимают участие в этом важном обряде, обязуются помогать ребенку в его духовном и нравственном воспитании.

В народе крестных часто называют по-разному. На Буковине, например, нередко используются такие названия, как нанашко (крестный отец) и нанашка (крестная мать), рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Буковинский центр культуры и искусства.

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Кого называют финнами в Украине

А вот крестников на Буковине называют фин, фиин, или филин – в зависимости от диалектных особенностей. В то же время крестниц зовут – фина, фиинка или филинка.

Интересно, что подобная традиция имеет еще и дохристианские корни. Как отмечает исследователь Георгий Кожолянко, ранее в Украине крестных родителей называли божатами, что буквально означало "тот, кто побожился", то есть взял на себя ответственность за судьбу ребенка. Родители малыша называли крестных кумовьями, а дети относительно божатов были боженами.

Кого называют финнами в Украине 2025 / Фото Freepik

Впрочем, кто именно может стать крестным отцом или матерью, в разных регионах решают по-своему. В частности, в Новоселицком районе стараются не приглашать бездетную женщину для крещения девочки, чтобы не передать ей несчастливую судьбу. Зато на Путильщине все наоборот – именно такую девушку чаще зовут к обряду, руководствуясь народной мудростью: "Как не имеешь своих детей – отдай свою любовь чужим". Для женщины, которая не испытала радости материнства, это хороший шанс духовно очиститься.

К тому же к выбору кумовьев люди относятся с большой осторожностью. Так, не рекомендуется приглашать развратную или лживую женщину, особенно к крещению девочки. А вот по количеству крестных существует символическая традиция. На Буковине принято брать в духовные родители четыре пары лиц, потому что крест имеет столько же концов.

О том, кого еще нельзя брать в крестные родители – читайте далее в нашем материале.